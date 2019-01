Mahershala Ali ganó el Golden Globe 2019 a Mejor Actor de Reparto

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Mahershala Ali ganó este domingo el Golden Globe 2019 a mejor actor de reparto por "Green Book", filme que llegó a la gala con cinco nominaciones y que ya se impuso también como mejor guión original, una categoría en la que competía Alfonso Cuarón por "Roma".

Esto marca su primera victoria y segunda nominación; fue nominado por su actuación en Moonlight en 2017.



Ali se impuso a Timothee Chalamet ("Beautiful Boy: siempre serás mi hijo"), Adam Driver ("Infiltrado del KKKlan"), Richard E. Grant ("¿Podrás perdonarme?") y Sam Rockwell ("Vice").

"Tengo que agradecer a mi esposa, a mi madre y a mi abuela", dijo. "Les agradezco sus oraciones. He necesitado a todos y cada uno de ellos. Paz", fueron las palabras que expresó al recoger su estatuilla.

