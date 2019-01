Britney Spears abandona su carrera de manera "indefinida" para cuidar a su padre

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears anunció este viernes que se retira de la música, de "forma indefinida", para dedicar "todo su tiempo" a cuidar a su padre James Spears, quien recientemente estuvo a punto de morir.



Debido a su decisión tuvo que cancelar todos los shows que tenía previstos en su gira Domination.



“No sé ni por donde empezar porque es muy difícil para mí decirlo. Es importante poner a la familia primero… esa es la decisión que tengo que tomar. Hace unos meses mi padre fue hospitalizado y casi muere… estoy tan agradecida de que esté vivo, pero aún hay un largo camino por delante", escribió en Instagram.



La artista evitó mencionar cuál es la enfermedad que ha puesto a su padre al borde de la muerte.



Britney Spears es una de las cantantes con ganancias más jugosas de la industria musical. Ganó más de 75 millones de dólares en su última producción en el Planet Hollywood, que duró casi cuatro años.





I don’t even know where to start with this, because this is so tough for me to say. I will not be performing my new show Domination. I’ve been looking forward to this show and seeing all of you this year, so doing this breaks my heart. pic.twitter.com/kHgFAVTjNA