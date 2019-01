Desenlaces de infarto para las series más esperadas de la televisión este año

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Este nuevo año promete cerrar etapas en las series más importantes del momento.



Las grandes televisoras y productoras como HBO, Netflix, ABC, CW, CBS, entre otras, traen nuevas propuestas para seguir manteniendo la atención de los fans y el compromiso de llenar las expectativas creadas por sus ambiciosas producciones.



Una de las series más importantes en los últimos años ha sido sin duda Game of Thrones, una producción llena de drama, venganza y ambición adornada con extravagantes vestuarios, locaciones e increíbles efectos especiales.



La última temporada se espera para abril, aún sin fecha exacta. Según críticos, el desenlace de la octava temporada podría ser el evento más importante en la historia de las series de televisión, considerando el rating y la trama que se ha ido tejiendo a lo largo de estas temporadas.



La cadena HBO no está escatimando en gastos para producir una pieza memorable, la temporada contará con seis episodios con una duración aproximada de 80 minutos y un presupuesto de 15 millones de dólares cada uno.



The Walking Dead es otra serie que ha logrado cautivar a las audiencias a lo largo de los años y en 2018 fue la serie más descargada según Entertainment Weekly, aunque no podemos obviar su entrada en decadencia y el pedido a gritos de muchos fans de que por favor ya termine, porque las últimas temporadas han dado más pena que gloria.



La ficción y el drama no han sido los únicos géneros en conseguir fuertes bases de seguidores. La comedia, misterio y relatos basados en historias reales han logrado posicionarse como favoritos con series que sobrepasan las cinco temporadas, tales como Modern Family y The Crown.



Una fuerte estrategia de creación de nuevo contenido es sin duda la de las productoras independientes como Hulu y Netflix, las cuales han creado propuestas interesantes y desafiantes como Strangers Things y The Handsmaid’s Tale, dando buenos golpes de autoridad en las temporadas de premios.



Por otro lado, son varias las producciones que terminan sus historias dejando a los seguidores con ese sentimiento de nostalgia al decir adiós. The Big Bang Theory, Gotham, Orange is the New Black y Elementary son algunas de las series que terminan sus procesos en 2019.