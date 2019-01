Coachella 2019: Bad Bunny, J Balvin y Mon Laferte pondrán el toque latino en el festival

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- J Balvin y Bad Bunny son algunos de los artistas latinos que le pondrán sabor a Coachella 2019, festival que se desarrollará los fines de semana 12-14 y 19-21 de abril.



Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de varios cantantes hispanos, resultado del buen momento que vive la música latina en el panorama internacional.



Los chilenos Mon Laferte y Javiera Mena y la española Rosalía también participarán en el espectáculo que será transmitido por YouTube, según confirmaron los organizadores.



Childish Gambino, Tame Impala y Ariana Grande son los grandes artistas más esperados.

Coachella es reconocido como uno de los más importantes festivales de música popular del mundo porque reúne a superestrellas y artistas emergentes, además, es el escenario que varios famosos grupos disueltos escogen para tocar reunidos otra vez.



