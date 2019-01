Los éxitos de taquilla a nivel mundial de 2018

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

El 2018 fue un año lleno de emoción, acción y drama en el mundo del séptimo arte.



Las películas que más se vieron beneficiadas fueron las de superhéroes o en su defecto el universo cinematográfico de Marvel.



Avengers: Infinity War fue el éxito taquillero más grande a nivel mundial y uno de los más grandes en la historia del cine. La penúltima entrega de la saga Marvel recaudó a nivel mundial la impresionante cifra de 2.048 billones de dólares, volviéndola una de las películas más exitosas de la casa Disney y la cuarta película más taquillera en la historia del cine.



Black Panther fue el segundo filme más importante en el año generando 1.346 billones de dólares imponiendo a Marvel como una empresa sinónimo de éxito taquillero. La película se volvió en un movimiento de igualdad de raza, dado que el 95% del elenco era de color, además motivó al mundo con la fuerza e inteligencia en el desarrollo de sus personajes femeninos.



Jurassic World fue la tercer película que generó más de un billón de dólares en taquilla, el éxito de Spielberg mantiene el interés del público en el remake de un clásico del séptimo arte. Por otro lado, la única película animada que generó más de un billón de dólares fue la segunda entrega de “Los Increíbles”. La casa Pixar emocionó al mundo entero al confirmar una segunda parte del exitoso filme de héroes y los fans no decepcionaron en la recaudación a nivel mundial.



Las demás películas que completan el top 10 de éxitos en ingresos son Venom, “Misión Imposible”, Deadpool 2, Bohemian Rhapsody, Antman and The Wasp y “Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”, todas generando más de medio billón de dólares en sus respectivas taquillas y dejando un buen sabor de boca en el cine de cara al 2019.