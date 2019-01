Unos Globos de Oro cargados de incertidumbre abren temporada de premios en Hollywood 

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- ¿"Nace una estrella" o "Pantera Negra"? ¿"Vice" o "Green Book"? ¿Alfonso Cuarón o Bradley Cooper? En la gala de los Globos de Oro de este domingo, que abre la temporada de premios de Hollywood, no hay claros favoritos y solo una cosa está asegurada: el champán.



El mexicano Cuarón está nominado por la dirección y el guión de su aclamada cinta "Roma", que también compite por el premio a mejor película en lengua no inglesa.



"Cuarón está montado en una ola de tremendas críticas por 'Roma' y si existe algo que podamos llamar favorito en los Globos, sería esto", dijo a la AFP Paul Dergarabedian, analista de medios de la firma Comscore.



"La categoría de director es una carrera de tres o cuatro personas en esta etapa", indicó por su parte Shawn Robbins, analista jefe de Boxoffice, sin dar un nombre. "Hay una cosecha tan excelente de películas que están siendo reconocidas este año, que puedes apostar por casi todas".



Aunque los Globos de Oro no son considerados un termómetro de lo que deparan los codiciados premios Óscar porque no vota la industria del cine sino los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, este evento es considerado de muy alto perfil y una verdadera fiesta en la que el champán nunca para de rodar.

"Los Globos de Oro son conocidos por su imprevisibilidad y eso es lo que los hace tan entretenidos", añadió Dergarabedian. "Los nominados de este año en las principales categorías son todos increíblemente merecedores de premios, por lo que cualquier cosa puede pasar".



Además de Cuarón, fueron nominados el español Antonio Banderas como mejor actor dramático en una miniserie o película para TV por "Genius: Picasso"; su compatriota Penélope Cruz, como mejor actriz secundaria en ese formato por su papel de Donatella Versace en la miniserie "American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace", su debut en la televisión; y su compañero de reparto, el venezolano Edgar Ramírez, también como mejor actor secundario por encarnar al propio Gianni.



Lin-Manuel Miranda, de padres puertorriqueños, fue nominado a mejor actor de comedia o musical por "El regreso de Mary Poppins".



Los Globos de Oro arrancan a las 17H00 locales (01H00 GMT del lunes) en el lujoso hotel Beverly Hilton.



Los actores Sandra Oh y Andy Samberg serán los anfitriones de esta gala que entregará el premio honorífico Cecil B. deMille a Jeff Bridges.



"Una gran sorpresa"

"Vice", película biográfica consagrada al ascenso político del exvicepresidente estadounidense Dick Cheney, consiguió la mayor cantidad de nominaciones, seis, incluyendo mejor filme de comedia o musical.



Allí compite con "Green Book", que encabeza las apuestas por la estatuilla según el sitio de predicciones Gold Derby. Le siguen "La favorita", "El regreso de Mary Poppins" y "Locamente millonarios".



En el premio más importante de la noche, mejor cinta dramática, aparece favorita en el mismo portal "Nace una estrella", el segundo remake del filme de 1937, que marca el debut como director de Bradley Cooper.



El actor también interpreta en esta ocasión el papel principal de un cantante alcohólico de música country que en pleno declive de su carrera conoce y se enamora de una cantante, encarnada por la estrella del pop Lady Gaga, cuya interpretación sorprendió gratamente a críticos y espectadores.



La película compite contra "Bohemian Rhapsody", que rememora la vida de Freddie Mercury, líder de Queen; el drama policíaco "El blues de Beale Street" del ganador del Óscar Barry Jenkins; "Infiltrado del KKKlan", filme de Spike Lee inspirado en la historia real de un policía negro infiltrado en el Ku Klux Klan; y la taquillera "Pantera Negra", la primera cinta del universo Marvel dedicada a un superhéroe negro que rompió esquemas y revolucionó la taquilla mundial.



"'Nace una estrella' es favorita para mejor drama, pero es difícil descartar una gran sorpresa con un filme como 'Pantera Negra' o 'Infiltrado del KKKlan'", estimó Robbins.



Nunca antes Marvel había conseguido una nominación a los Globos en la sección drama. Lo logró con esta cinta dirigida por Ryan Coogler ("Creed") y protagonizada por Chadwick Boseman, que también fue nominada al premio a mejor reparto del sindicato de actores (SAG), el más importante de esa ceremonia.



Algunos ven esta nominación como un guiño a la decisión abortada por la Academia de cine de Estados Unidos de crear una categoría para películas populares.



Hollywood vivió un año 2018 convulso, mientras se recuperaba del escándalo de Harvey Weinstein y la industria entonaba un mea culpa por los casos de acoso sexual. Pero esta 76ª edición de los Globos de Oro debería centrarse principalmente en las películas, la televisión y las estrellas.