Manuel Barrios vuelve a Honduras para compartir su amor por la pintura

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

El destacado artista plástico Manuel Barrios retornó a Honduras para hacerse presente en la inauguración de la muestra de 37 pinturas que donará a la Galería Nacional de Arte (GNA) con el propósito de enriquecer el patrimonio artístico-cultural del país.



“En la vida he aprendido a desprenderme y eso me permite ser una persona libre. Esta recopilación de piezas abarca mi trabajo desde mis inicios en los años 80, hasta las obras que he pintado en este último tiempo. He querido ofrecerle una historia a la galería”, expresó.



“Nuestro objetivo es hacer que las presentes y futuras generaciones disfruten del patrimonio artístico nacional, por lo que la obra del maestro Barrios es recibida con sumo agradecimiento. Por otra parte, destacamos la confianza que tiene en el trabajo que hemos realizado y en nuestros objetivos como institución”, comentó el director de la GNA, José Jorge Salgado.



De igual forma, agregó que la certidumbre del artista en que la galería sea depositaria de estas obras también sirve para que la misma pueda refrescar su patrimonio. “Es bueno que los creadores hondureños regresen y que lo hagan confiando en que su obra va a ser valorada”.



Las pinturas formarán parte de la colección permanente del recinto cultural y serán presentadas de forma oficial el 7 de enero próximo. La mayor parte de las piezas permanecerá en Tegucigalpa, y otras serán trasladadas a San Pedro Sula para darle a la gente la oportunidad de disfrutar de la calidad del trabajo del maestro Barrios.