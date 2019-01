Sebastián Yatra cambia su look y sorprende a sus fanáticos en redes sociales

CARTAGENA, COLOMBIA.- El 2019 arrancó y con el trae muchos cambios, tanto en la sociedad como en la imagen de las personas, ante esto, el primero que asombró a sus fanáticos fue Sebastián Yatra, quien decidió iniciar el año con un cambio de look.



El cantante y compositor colombiano compartió con sus seguidores en Instagram un fotografía de él con su nuevo cambio de imagen sin barba, publicación que ha recibido todo tipo de comentarios.



“Fue un año con el que soñé toda mi vida. Gracias a todos por tanto amor y por acompañarme en esta aventura. Voy a aprovechar para desconectarme un tiempo con mi familia y disfrutarlos al máximo. Volveremos este mes, recargados y listos para compartirles nuestro nuevo sencillo #UnAño al lado de mis hermanitos de Reik”, fue el texto con el que Yatra acompañó su foto sin barba.



La publicación, que ya alcanza más de 6 mil "me gustas" en Instagram, fue acompañada por distintos comentarios, como "todo un adolescente","total! Se ve demasiado raro. Por no decir feo hahah", Así era Yatra cuando estaba chiquito, entre otros.



Cabe mencionar que el cantante de 24 años aprovechó para anunciar que a su regreso de su descanso, lanzará el primer sencillo de 2019 junto a la agrupación mexicana Reik.

VEA AQUÍ LA PUBLICACIÓN:

La fotografía del cantante colombiano sin barba. (Foto: Captura de pantalla de Instagram).



