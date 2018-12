FOTOS: La exreina de belleza que mostró sus estrías en las redes sociales

IRLANDA.- La exrepresentante de Irlanda en Miss Universo en 2010, Rozanna Purcell, se volvió tendencia en las redes sociales tras publicar unas fotografías de ella luciendo con orgullo las estrías en su cuerpo.



La exreina de belleza utilizó su cuenta de Instagram para enviar un poderoso mensaje a las mujeres que se apenan por las indeseables "marcas".



La también modelo reconoció que cuando era adolescente sufría al verse en traje de baño.

Esta fue una de sus publicaciones. Foto: Instagram







Esto fue lo que dijo:

"La primera vez que noté mis estrías tenía probablemente 11 o 12 años y pensé, 'no recuerdo que mi gato me haya arañado'. A medida que fui creciendo, en la escuela secundaria, me di cuenta de que no era algo que debía hacerme sentir bien ni mostrar; nadie en las revistas las tenía.



Jamás vi a otro que las tuviera, no era algo normal ni considerado hermoso. Incluso ahora es raro ver una foto no editada en una revista



No fue sino hasta estos últimos dos años que puedo caminar segura en un bikini o con shorts y no tener vergüenza pensando que probablemente sólo me están mirando las estrías y la celulitis"