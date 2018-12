Acusan a presentador Jimmy Kimmel de humillar a Yalitza Aparicio, actriz de "Roma"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Yalitza Aparicio, actriz de origen indígena protagonista de la cinta "Roma" de Alfonso Cuarón, fue invitada al programa estadounidense Jimmy Kimmel Live!, donde según los cibernautas fue humillada por el presentador.

Jimmy Kimmel, conductor, comenzó el programa dando la bienvenida a Yalitza y Marina de Tavira, ambas actrices de la cinta mexicana, esto en el idioma inglés, pese a saber que Aparicio únicamente habla español, lo que fue considerado por los usuarios como una falta de respeto.

Luego de varios minutos, al set ingresó un traductor quien le ayudaría a la oaxaqueña a entender lo que ahí se decía. Para sorpresa de muchos, la producción no le ofreció una silla y este se sentó en la misma que Yalitza

Pero la crítica de los cibernautas llega luego que Jimmy Kimmel, con su humor característico, le preguntó a Yalitza Aparicio si conocía a Alfonso Cuarón, el director de la película, a lo que ella respondió educadamente que no, y que cuando terminó de hacer el casting lo ‘googleó’.

Jimmy continuó preguntando que si al menos conocía la plataforma de Netflix, todo esto entre risas. Esta interrogante fue la que detonó una ola de críticas en contra del presentador estadounidense, quien es acusado de humillar a la actriz en ascenso.



"Jimmy, te amo, hombre, pero esto es tan exasperante. Te perdiste la parte más importante de por qué Yalitza se ha convertido en un ícono así en México. Es la primera mujer nativa americana, de ascendencia mexicana (mixteca), que tiene un papel tan importante en una película convencional. Los actores nativos en México aún están siendo discriminados y nunca son puestos en roles prominentes. De hecho, ha sido víctima de desagradables comentarios racistas de un sector de la población mexicana que se siente inferior a ella por ser nativa. Creo que podrías haber hecho un mejor trabajo, Jimmy. ¿Quizás la próxima vez?", escribió un usuario en YouTube.

"Soy un gran fan tuyo y encuentro tu programa entretenido y divertido. Sin embargo, me sorprendió mucho ver el segmento cuando entrevistó a Yalitza Aparicio en "Roma". Fue una absoluta falta de respeto tener un invitado de habla hispana sin un intérprete profesional certificado. Me hizo temblar al ver tal falta de contacto y comprensión cuando se trata de entrevistar a actores de otros países. Yalitza es una mujer bien hablada, suave y muy educada. Ella se merece algo mejor que eso. Este espectáculo debería ser mejor que eso. El hecho de que alguien tenga un dominio limitado del inglés no significa que no sea educado, bien educado, ni tampoco significa que puedan reírse de él. Solo para darte un ejemplo, cuando Guillermo dijo: "... Su hermana la obligó a hacerlo porque su hermana estaba embarazada". Eso no fue correcto. "Mi hermana me obligó a hacerlo porque su embarazo era de alto riesgo". Eso no merecía una risa de la audiencia, entre otras cosas. Además, ¿qué pasa con todas las otras cosas que se dijeron y nadie interpretó para ella? Imagínate a ti mismo en esa posición. ¿Cómo te sentirías al estar en un lugar donde no puedes entender lo que está pasando? Es una estrella en ascenso y eso es algo que no harías con otros actores. Todo lo que estoy diciendo es que ella merece una disculpa y reconoce que se cometió un error", comentó otro usuario.

En el programa de Jimmy Kimmel Live! han estado grandes estrellas y personalidades de la política, entre ellas, Kim Kardashian, Michelle Obama y George Clooney.