Exesposa de Jonnhy Depp sufrió amenazas de muerte tras denunciar por agresión al actor

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Amber Heard, la exesposa de Johnny Depp, denunció en el diario The Washington Post que fue víctima de hostigamiento y perdió varios trabajos después de contarle al mundo entero que sufrió agresión verbal y física de parte del actor.



La actriz narró todo en la columna que escribe para el prestigioso rotativo. "Escribo esto como una mujer que tenía que cambiar su número de teléfono semanalmente porque estaba recibiendo amenazas de muerte. Durante meses, rara vez salí de mi departamento, y cuando lo hice, fui perseguida por drones y fotógrafos".



Además, agregó que "Me di cuenta que los hombres tienen el poder —físico, social y financiero— y que muchas instituciones apoyan esa situación. Supe esto desde mucho antes de poder decirlo en voz alta, y estoy segura de que tú también".



Los actores se conocieron durante el rodaje de la película The Rum Diary (2009), pero su romance inició en el 2012. En 2014 se comprometieron y se casaron en el 2015.



El divorcio llegó a principios de 2017, en medio del escándalo. Amber Heard denunció al reconocido actor por violencia doméstica y solicitó una orden de alejamiento.

