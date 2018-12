VÍDEO: Macaulay Culkin recreó escenas de "Mi pobre angelito" 28 años después

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Google Assistant fue el encargado de traernos este 2018 al personaje más emblemático de la Navidad, después de Santa Claus, por supuesto, y que tras 28 años de su primera aparición sigue transmitiendo nostalgia en los hogares a nivel mundial: Kevin McCallister o "Mi pobre angelito".

Se trata del famoso actor Macaulay Culkin, quien aceptó la propuesta del gigante de Internet para recrear algunas escenas que realizó en 1990 en la icónica cinta que protagonizó a los 8 años de edad y que aún hoy llega a los hogares de millones de familias cada fin de año.

El título del anuncio es "Home Alone Again" y ahí el pequeño Kevin, que ya no es tan pequeño, protagoniza algunas escenas de las que realizó originalmente en la película que lo catapultó a la fama, solo que esta vez un poco más tecnológico.

En el vídeo de un minuto que compartió el actor en su cuenta de Twitter, Culkin recreó la memorable escena de la preparación para afeitarse en el baño hasta el momento de la cena en soledad, el comercial rememora con nostalgia y diversión la clásica película navideña.

#heygoogle Have you ever wondered what Kevin McCallister is like as an adult? Me neither. But just in case you’re curious you should totally watch this #ad pic.twitter.com/uO9qMPrUT3