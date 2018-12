Jennifer Aniston responde a los medios que la tildan de mujer incompleta

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- La actriz más amada de Hollywood, Jennifer Aniston, respondió a las críticas de varios medios de comunicación que la cuestionan porque a sus 50 años no se ha convertido en madre y además está soltera.



A Aniston la han tildado como "mujer incompleta", a lo que ella contestó que sabe quién es, además que tiene una vida feliz como mujer independiente. "No me siento vacía. Mis matrimonios han sido muy exitosos", dijo la protagonista de Mi novia Polly.



En cuanto a sus matrimonios con Brad Pitt (2000-2005) y con Justin Theroux (2011-2018), la actriz dijo que "cuando llegaron a su fin, fue una decisión tomada porque elegimos ser felices. Al fin y al cabo, esta es nuestra única vida y no me quedaría en una situación solo por miedo a estar sola. Continuar en un matrimonio solo por miedo es como menospreciar tu vida".



Aunque Aniston no descarta convertirse en madre alguna vez, hasta ahora no piensa en eso y su edad aparentemente no le preocupa. Con más de 20 años de carrera sigue siendo una de las intérpretes mejor pagas, según Forbes, y de las más populares entre el público.