Michelle Salas, hija de Luis Miguel, fue discriminada en restaurante de Estados Unidos

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Michelle Salas, hija del cantante mexicano Luis Miguel, fue víctima de discriminación en un restaurante de Estados Unidos.



La joven dijo a través de sus historias en Instagram que fue atacada verbalmente por hablar español en un prestigioso restaurante.



Según contó Michelle, fue una mujer quien se le acercó y le pidió que dejara de hablar en español y además que regresara a su país, algo que molestó a la guapa mexicana.



“La cosa es que todos somos humanos, venimos de diferentes lugares, no importa qué idioma hables, no importa cómo luzcas”, destacó la bloguera de moda de 29 años.



Salas indicó que la acción de su atacante fue "cruel, intolerante e irrespetuosa".



El episodio racista que vivió la famosa azteca la llevó a unirse a la campaña "Share for Good", una cuenta en redes sociales en la que se comparte lo que significa "ser mexicano".



La misma situación que denunció Michelle Salas también la han enfrentado en el pasado artistas como Salma Hayek, Eiza González y Eugenio Derbez.