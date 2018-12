del drama a la Comedia, Este es el balance de la cosecha de series que nos deja 2018

El Heraldodiario@elheraldo.hn

Tegucigalpa

Aunque los listados suelen ser subjetivos y un tanto injustos, son el termómetro de lo mejor del año en ficción televisiva. The New York Times, uno de los primeros en dar su veredicto esta semana, crea homogeneidad -sin un orden puntual- en los grandes títulos de la pantalla chica con la variedad de los gigantes del streaming.

De Netflix, el diario asiduo a los rankings destaca a BoJack Horseman, de Raphael Bob-Waksberg; “Cupcake y Dino: Servicios generales”, de Pedro Eboli; The End of the F***ing World, de Charles S. Forsman; el éxito español “La casa de papel”, Money Heist y Babylon Berlin. La animada BoJack Horseman tras cinco temporadas se ubica entre las mejores gracias a la naturaleza de los personajes. En tiempos en los que casi todo es censurado con lupa, solo los animales antropomorfos pueden ser brutal y políticamente incorrectos. En ese contexto es que Bojack, protagonista de la serie, puede hacer lo que le place y nadie tiene derecho a juzgarlo como a un humano.

De Amazon se destacan Homecoming, un drama de podcast de Sam Esmail cuyo éxito radica en el estilo audiovisual frontal, las referencias a directores como Fincher o Hitchcock, “su enigma conspiranoico y retorcido”, y A Very English Scandal, una miniserie británica estrenada en un inicio en BBC One.

A criterio de The New York Times, HBO supo manejar sus ases: Sharp Objects y “Barry”, ambas nominadas a los Globo de Oro 2019. FX condensó los dos grandes éxitos del año: The Americans, comparada con Breaking Bad y The Sopranos y que profundiza en la psicología del espía, y “Atlanta”, la primera serie de Donald Glover. De Starz entraron al listado America to Me y Howards End. A ellas se suma The Bridge (Hulu), Killing Eve (BBC America), The Good Fight (CBS All Access), Lodge 49 (AMC), Detectorists (AcornTV), Unforgotten (PBS), The Split (Sundance TV), A Place Further Than the Universe (Crunchyroll), Manon 5 Years On (Walter Presents) y You (Lifetime)