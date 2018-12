Lista de los principales nominados a los Grammy 2019

FILE - In this Oct. 10, 2017, file photo, various Grammy Awards are displayed at the Grammy Museum Experience at Prudential Center in Newark, N.J. Nominations for the 61st annual Grammy Awards will be announced Friday morning, Dec. 7, 2018. The Recording Academy delayed unveiling the nominees by two days because former President George H.W. Bush's funeral and public viewing this week in Washington. (AP Photo/Julio Cortez, File)

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El rap encabeza las nominaciones de los premios Grammy 2019, con ocho para el rapero californiano Kendrick Lamar, seguido de cerca por el canadiense Drake.



Las mujeres, poco representadas en la edición de 2018, ocupan este año un buen lugar, con cinco nominaciones de ocho en la categoría principal: el álbum del año.



Estos son los nominados en las categorías más destacadas:



ÁLBUM DEL AÑO:

- "Invasion of Privacy", Cardi B

- "By The Way, I Forgive You", Brandi Carlile

- "Scorpion", Drake

- "H.E.R.", H.E.R.

- "Beerbongs & Bentleys", Post Malone

- "Dirty Computer", Janelle Monae

- "Golden Hour", Kacey Musgraves

- "The Album, Music From and Inspired By", Black Panther



GRABACIÓN DEL AÑO (mejor canción):

- "I Like It", Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

- "The Joke", Brandi Carlile

- "This Is America" - Childish Gambino

- "God's Plan", Drake

- "Shallow", Lady Gaga & Bradley Cooper

- "All The Stars", Kendrick Lamar & SZA

- "Rockstar", Post Malone Featuring 21 Savage

- "The Middle", Zedd, Maren Morris & Grey



CANCIÓN DEL AÑO (compositor):

- "All The Stars"

- "Boo'd Up"

- "God's Plan"

- "In My Blood"

- "The Joke"

- "The Middle"

- "Shallow"

- "This Is America"



MEJOR NUEVO ARTISTA:

- Chloe x Halle

- Luke Combs

- Greta Van Fleet

- H.E.R.

- Dua Lipa

- Margo Price

- Bebe Rexha

- Jorja Smith