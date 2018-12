Jessica Simpson reacciona molesta con Natalie Portman por críticas a foto en bikini

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- "Estoy muy decepcionada al leer esta mañana que te confundí..." inicia diciendo Jessica Simpson un mensaje en redes sociales luego que la actriz Natalie Portman la criticara por salir en la portada de una revista en bikini.



Portman, aseguró en una entrevista que en una ocasión miró a Simpson posando en una revista para hombre en un traje de baño y asegurando que era virgen, algo que la confundió mucho. "En serio, no sabía qué estaba intentando decirme como mujer".



Ante estas declaraciones, la cantante respondió a través de Twitter un tanto molesta e indignada por la reacción de la famosa de Hollywood.

Este fue el mensaje:



"Natali Portman estoy muy decepcionada después de haber leído esta mañana que yo te "confundí" en 1999 al posar con un bikini en una fotografía cuando todavía era virgen.



Como figuras públicas, ambas sabemos que no siempre tenemos el control total de nuestra imagen y que la industria en la que trabajamos intenta habitualmente definirnos en determinados estereotipos.



Sin embargo, a mí me enseñaron a ser yo misma y a respetar las diferentes maneras en que las mujeres se expresan, que es por lo que creo que ser sexy en un bikini y estar orgullosa de mi cuerpo no es sinónimo de tener sexo.



Siempre me he aprovechado de ser una modelo a seguir para las mujeres para que sepan que ellas pueden lucir como ellas quieran, usar lo que ellas quieran y tener o no tener sexo con quien ellas quieran. El poder radica en nosotros como individuos.



Me he dispuesto a no avergonzar a otras mujeres por sus decisiones. En esta era del Time's Up y todo el trabajo que se ha hecho por las mujeres yo te incentivo a hacer lo mismo.



Hasta el momento, Portman no se ha pronunciado por la molestia de Simpson.