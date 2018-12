Miss Perú muestra su apoyo a Ángela Ponce, Miss España 2018, tras recibir críticas

TAILANDIA.- Ángela Ponce, la Miss España que se convirtió en la primera mujer transgénero en participar en Miss Universo, sintió el cariño y apoyo de Miss Perú, Romina Lozano, tras haber sido víctima de ataques por otras participantes del concurso.



Las chicas, que ya se encuentran en Tailandia para el certamen que se realizará el 17 de diciembre, están compartiendo habitación previo al día del concurso.

Esto fue lo que dijo Lozano:

"Con mucha felicidad les comparto esta foto con España, mi roomate (compañera de cuarto). Tengo la suerte de poder compartir la habitación junto a alguien hermosa en todo sentido, ese viaje se ha convertido para mí en algo increíblemente educacional, me ha inspirado.



Angela Ponce es alguien de coraje, de ejempli, de que sin importar quién seas o de dónde vengas puedes cumplir tus sueños. Es digna de respeto y admiración.



Todo está en aceptar a la gente tal y como es, no es sobre una sola personas, es sobre millones de personas. No solo es por ella o por mí, es sobre todos nosotros, aceptarnos tal cuál somos.



Todos somos diferentes y eso no es malo, cada uno tiene una misión aquí y los más primordial es ser feliz y vivir en unión, respeto y tolerancia. Empecemos ahora y hagámoslo juntos".

Una de las mujeres que más crítico a Ángela Ponce fue la representante de Colombia, Valeria Morales.



La española asegura que ella quiere ser un ejemplo para las personas que no se han aceptado como son.