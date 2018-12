Quentin Tarantino se casa con Daniella Pick

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. -Quentin Tarantino se casó con la modelo y cantante israelí Daniella Pick.



La revista People reportó que la pareja se dio el sí en una pequeña ceremonia en Los Angeles el miércoles.



Ambos se conocieron en 2009 y se comprometieron el año pasado.



La boda surge días después de que Tarantino terminara las filmaciones de la que será su próxima película "Once Upon a Time In Hollywood", con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, la cual tiene previsto su estreno para 2019.



Es el primer matrimonio para el director de “Pulp Fiction” de 55 años y para Pick, de 35, quien es hija de la cantautora israelí Svika Pick.