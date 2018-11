Oprah rinde homenaje a Mandela en Sudáfrica

JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA.-Oprah Winfrey rindió un apasionado homenaje a Nelson Mandela, en el centenario de su nacimiento, e instó a los jóvenes sudafricanos a superar sus fracasos y traumas para lograr sus metas.



"Llegará su día, celebro su resistencia”, dijo Winfrey ante el público que la ovacionaba en Soweto. "No existe algo como el fracaso, el fracaso es simplemente un error al tratar de avanzar hacia una mejor dirección”.



La filántropa y ex presentadora de televisión, quien inauguró una academia para niñas en Sudáfrica hace una década, reconoció que el alto nivel de desempleo, pobreza y otros retos sociales persistentes en el país que tuvo sus primeras elecciones abiertas para todas las razas en 1994 tras la caída del gobierno de la minoría blanca.



Pero Winfrey, quien dijo que estaba de visita en Sudáfrica por 36ª vez, le dijo a los jóvenes que no se rindan. “Porque sus perspectivas frescas traerán innovación sin precedentes a este país, los necesitamos”.



La Fundación Nelson Mandela fue una de las organizadoras del evento realizado en el marco de una serie de actividades para rendir homenaje a Mandela en el centenario de su nacimiento. El líder anti-apartheid y el primer presidente sudafricano negro murió en 2013 a los 95 años.



Winfrey dijo que se hospedó con Mandela y su esposa Graca Machel por 10 días durante una de sus visitas. Mandela charló sobre los años que pasó en prisión durante el apartheid, así como su preocupación sobre el efecto corrosivo de la pobreza, dijo Oprah.



“Lo quise mucho y era mi mentor favorito porque era un hombre que podría haber buscado vengarse, pero en vez de eso buscó la reconciliación”, dijo Winfrey. Mandela "podría haber aplastado a sus ponentes con su poder, pero en vez de eso eligió derrotarlos sin faltarles al respeto”.



Machel, defensora de los derechos de las mujeres y los niños, se unió a Winfrey en el escenario y también habló de los tiempos difíciles".



“Somos una sociedad herida", dijo Machel, al señalar la violencia persistente contra las mujeres y los niños.