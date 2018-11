Ángela Ponce, Miss España 2018: La maternidad es más que tener ovarios

MADRID, ESPAÑA.- Ángela Ponce, Miss España 2018, volvió a causar polémica en las redes sociales al dejar ver que ella podría convertirse en mamá en algún momento de su vida y que ser transgénero no se lo impediría.



La primera mujer trans que participará en el certamen de belleza aseguró que para ella la maternidad es más que haber nacido como mujer. En sus declaraciones al programa Los Informantes, Ponce dijo: "La maternidad para mí es algo más que tener ovarios".



Agregó: "Los orfanatos están llenos de niños que necesitan ser adoptados y yo podré ser madre como cualquier otra".

Esto trajo críticas en las redes sociales, donde muchos aseguraron que no era correcto. No obstante, no faltaron personas que salieran a defenderla y a animarla para tener un hijo.



La reina de belleza asegura que luchará a toda costa por la inclusión y en ser un ejemplo para todas aquellas personas que tienen miedo de mostrar quiénes son en realidad.



El paso de Ángela por Miss Universo 2018 ha sido fuertemente cuestionado, incluso por las mismas participantes, como lo hizo Miss Colombia.