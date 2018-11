Will Smith revela reconciliación con Trey, su hijo mayor que pocos conocían

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Will Smith usó su perfil de Instagram para revelar que se reunió con su hijo mayor Trey Smith, fruto de su primer matrimonio con Sheree Zampino, quien fue su esposa entre 1992 y 1995.



Padre e hijo decidieron compartir los vídeos en sus redes sociales. Ahí aparece el actor explicando las dificultades que ha pasado con su retoño mayor. En varias imágenes, que son parte de la grabación, ambos aparecen sonriendo en el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi.



"Estoy en Abu Dabi, en la Fórmula 1, traje a mi hijo Trey. Generalmente hago actividades de forma separada con mis hijos para que todos disfruten de un tiempo con su padre. Así que estamos haciendo cosas, él y yo, en la Fórmula 1. Y entonces él llega y me dice: '¿Sabés qué, papá? Me dí cuenta de que no sos simplemente mi padre'. Y hace una pausa y me dice. 'Estoy bastante seguro de que sos mi mejor amigo. Y entonces fue como 'sí, sí. Probablemente. Probablemente", dice Smith en el vídeo.



Trey nació antes que Jaden (20) y Willow (18). No es rapero, ni actor, de hecho está bastante alejado de los medios.



El nuevo vídeo de Will Smith expone que después de varios años distanciados, volvieron a recomponer relaciones.

