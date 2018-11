“Wreck-It Ralph” y “Creed” encabezan las taquillas de EE UU y Canadá

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Las secuelas cinematográficas tuvieron motivos para festejar en el fin de semana de Acción de Gracias.



“Ralph Breaks the Internet” y “Creed II” ocuparon los dos primeros puestos en los estrenos en el fin de semana largo.



La secuela de “Wreck-It Ralph”, de Disney, recaudó unos 55,7 millones de dólares, siendo uno de los estrenos más taquilleros de este fin de semana de todos los tiempos.



Segundo fue “Creed”, segundo filme de la serie derivada de “Rocky”, con 35,3 millones de dólares.



Ventas estimadas de ventas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore.



1. “Ralph Breaks the Internet”, 55,7 millones de dólares.

2. “Creed II”, 35,3 millones de dólares.

3. “Dr. Seuss' The Grinch”, 30,2 millones de dólares.

4. “Fantastic Beasts: Crimes of Grindewald”, 29,7 millones de dólares.

5. “Bohemian Rhapsody”, 13,9 millones de dólares.

6. “Instant Family”, 12,5 millones de dólares.

7. “Robin Hood”, 9,1 millones de dólares.

8. “Widows”, 8 millones de dólares.

9. “Green Book”, 5,4 millones de dólares.

10. “A Star Is Born”, 3 millones de dólares.