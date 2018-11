La revelación de Mercury que marcó la historia del rock

Sharon Laufters

Tegucigalpa, Honduras

Un 23 de noviembre, pero de 1991, Freddie Mercury dio una de las peores noticias, un augurio de que lo peor estaba por venir.



Sí, un día como hoy el vocalista de la banda Queen, uno de los genios musicales del siglo XX, reveló por medio de un comunicado que padecía VIH, y confirmaba así lo que los medios de comunicación habían reportado: que el cantante estaba mal de salud y que su apariencia desmejorada tenía un origen.



Lo que nadie esperó es que una de las voces más privilegiadas de la música se apagaría al día siguiente: Mercury murió a los 45 años de edad víctima de una bronconeumonía derivada del sida, su vida, al momento de la revelación, ya pendía de un hilo, y su salud se venía deteriorando no desde ese entonces, sino desde hace seis años, cuando empezó su lucha silenciosa.



De esta manera, Mercury se convirtió en una de las primeras celebridades del mundo del rock en engrosar la lista de víctimas ilustres de la enfermedad, pero nada le hizo desistir de su deseo de aparentar normalidad y seguir trabajando hasta su último aliento.



El video musical These Are the Days of Our Lives fue el último del cantante, y en él ya se veía cómo estaba de afectado por su condición.





Pese a que el intérprete murió hace 27 años, su imagen sigue intacta entre los fanáticos y su voz sigue inspirando a muchos.



Una conexión y relación única

Mary Austin fue parte importante de la vida de Freddie Mercury. Antes de involucrarse en el ajetreado estilo de vida de las estrellas trabajó en la tienda Biba en Londres. Es allí donde conoció a la banda y se relacionó con Mercury.



Estuvieron juntos por seis años, pero aún terminada la relación amorosa mantuvieron un vínculo muy estrecho, tanto así que el cantante se refería a ella como su esposa. Tras la muerte de Mercury, Austin es la única que sabe dónde descansan sus cenizas.





Legado imborrable

Hay cantantes que logran marcar generaciones y géneros musicales específicos, tales como Michael Jackson con el pop, Frank Sinatra con su jazz o Bob Marley en el reggae. Ese es también el caso de Freddie Mercury, que a lo largo de su trayectoria dejó una estela de éxitos que marcaron la historia del rock en todo el mundo.



Su papel fue tan relevante que aún después de su muerte la banda sigue siendo considerada como una de las mejores de la industria, autora de grandes éxitos que han logrado trascender por generaciones y que han llevado a la inmortalidad la potente voz de Mercury. Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champions, Another One Bites the Dust y I Want to Break Free, son algunos de los éxitos del grupo que siguen siendo populares hasta la fecha.