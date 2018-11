Así anunció Maluma su retiro temporal de los escenarios

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Maluma asustó a sus fans al anunciar a través de Insta Stories que se retirará temporalmente de los escenarios para "pasear, meditar, hacer yoga, orar e incrementar su espíritu".



El colombiano, de 24 años, dijo que se trata de un pequeño descanso para tomar fuerzas y regresar con las pilas cargadas.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, expresó en su perfil social.



La decisión del artista ocurre después de la polémica generada en los Grammy Latinos, donde hubo críticas en redes sociales por su reconocimiento. Muchos opinan que eso lo motivó a apartarse del ojo público una temporada.

En redes sociales no tardaron en aparecer mensajes de fanáticos y detractores del músico. Unos hasta usaron su sarcasmo para decir que "debería ser un retiro para siempre".



