Paulina Rubio aclara por qué dijo "te amamos Donald Trump"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-La cantante Paulina Rubio desató la polémica este fin de semana tras anunciar que amaba a Donald Trump.

Para muchos las palabras de la Pao causaron molestias, sin embargo la Chica Dorada recurrió a sus redes sociales para aclararlo todo.

Rubio escribió en su Twitter que al parecer mal interpretaron lo dicho, pues no era más que su sarcasmo respecto a lo que piensa sobre el mandatario estadounidense.

Las polémicas palabras quedaron grabadas en un vídeo que circuló por las redes sociales.

"A veces el sarcasmo no se traduce correctamente", lamentó la intérprete de "Ese hombre es mio".

A veces el sarcasmo no se traduce correctamente, y este fue el caso esta vez. En repetidas ocasiones he dejado claro que no soy fan del presidente, y mi opinión al respecto no ha cambiado. Gracias LA por esa noche! pic.twitter.com/BlakCjBNFi