Comienzan los premios Latin Grammy con un saludo a la caravana de inmigrantes

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Con un recuerdo a los migrantes centroamericanos que caminan en caravana hacia Estados Unidos, comenzó este jueves la entrega de los premios Grammy Latino en Las Vegas, donde J Balvin, Rosalía, David Aguilar, Jorge Drexler, Kany García y Natalia Lafourcade lideran las nominaciones.





La mexicana Lafourcade recibió su primer gramófono de oro saludando a los miles de inmigrantes que atravesaron Centroamérica y México y empizan a llegar a la frontera estadounidense.



"A todos nuestros hermanitos que están pasando por momentos difíciles, aquí están nuestros corazones con ustedes", dijo la autora de "Hasta la raíz" al recibir su Grammy a mejor álbum folclórico por "Musas".



La entrega de la mayoría de los gramófonos dorados tiene lugar en una sobria ceremonia no televisada en Las Vegas (Nevada, oeste de Estados Unidos), unas horas antes de la alfombra roja y de la exuberante gala en la que se concederán los 10 principales galardones.



Otros ganadores en esta primera sección son Chico Buarque, Lenine, Pedro Giraudo y Anaadi.



El show principal, que será transmitido desde el MGM Grand Garden Arena a partir de la 01H00 GMT, arrancará con la primera actuación en vivo del último éxito de Marc Anthony, "Está rico", con Will Smith y Bad Bunny.



Con la actriz Ana de la Reguera y el cantante Carlos Rivera como maestros de ceremonias, en la fiesta de tres horas actuarán unos 25 artistas populares del momento, como J Balvin, Drexler, Kany García, Lafourcade, Maná y Carlos Vives, entre otros.



La banda mexicana Maná, autora de éxitos como "Amor clandestino", "Oye mi amor" y "Vivir sin aire", fue reconocida la víspera como la Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, que concede los premios Grammy.



Un saludo a la caravana

En la alfombra roja previa a la fiesta del miércoles, el líder de Maná, "Fher" Olvera, también rindió tributo a los miles de inmigrantes que en ese mismo momento caminaban en caravana en su país.



"Todos esos salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, son seres humanos, son igual que nosotros, no más tienen otro nombre de su país. Somos del mismo origen realmente, venimos de la misma matriz. Y hay que ser humanos con ellos, hay que ver qué podemos hacer", comentó a periodistas.



Después de un mes de travesía, la caravana aceleró el paso y alcanzó el miércoles Tijuana, en la frontera con California, donde algunos saltaron la valla para escribir mensajes en la arena y volver corriendo a territorio mexicano.



El objetivo de los migrantes es que el gobierno estadounidense les otorgue el estatus de refugiados.



"Ellos son seres humanos", dijo Alex González, baterista de Maná. "No tenemos idea de lo que han tenido que sufrir".



¡Mi gente!

Con ocho nominaciones, el reguetonero colombiano J Balvin lidera la carrera gracias al ubicuo tema "Mi gente", con Willy William y Beyoncé, y a su disco "Vibras", que busca los gramófonos de oro a álbum del año y mejor álbum de música urbana.



En este disco colaboró con la española Rosalía, quien busca cinco premios Grammy Latino con su fusión del flamenco, ritmos urbanos y electrónica.



Tanto Lafourcade como el también mexicano David Aguilar, así como el uruguayo Jorge Drexler y la puertorriqueña Kany García, llegaron con cuatro nominaciones a la gala --de las cuales la mexicana ya se llevó un premio.



Compiten además por álbum del año Drexler ("Salvavidas de hielo"), Aguilar, García y Lafourcade, así como Pablo Alborán ("Prometo"), Chico Buarque ("Caravanas"), Luis Miguel ("¡México por siempre!"), Monsieur Periné ("Encanto tropical") y Rozalén ("Cuando el río