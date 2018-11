LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS. -La banda mexicana Maná recibió el Grammy Latino a "Persona del Año" en una gala en Las Vegas con mucha música y estrellas, donde su "bendita luz" fue celebrada en víspera de la entrega de los gramófonos dorados este jueves.



La Academia Latina de la Grabación homenajeó con cerca de una veintena de artistas y agrupaciones la trayectoria del legendario grupo, autor de éxitos como "Amor clandestino", "Oye mi amor", "Labios compartidos", "Vivir sin aire" y "Mi verdad", entre muchísimos otros.



"Recordamos nuestros inicios, en una furgoneta, todos allí, a veces ahí dormíamos con amplificadores, guitarras, todo. Y ahora dices 'Bueno, 'Person of the year, Persona del año', no ha sido malo", dijo el vocalista Fher Olvera en la alfombra roja.



La icónica banda de rock-pop nació en Guadalajara en 1987 de la mano de Olvera, el baterista Alex González, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan Calleros y desde entonces han hecho historia.



Para celebrarlo, Pepe Aguilar, Pablo Alborán, Enrique Bunbury, Gilberto Santa Rosa y Sebastián Yatra subieron a la tarima para cantarles en una emotiva ceremonia no televisada.



Además, según la Academia participaron José María Cano acompañado por su hijo Dani, el Mariachi Sol de México de José Hernández, Iza, Beatriz Luengo, Ara Malikian, La Marisoul, Vetusta Morla, Orianthi, Monsieur Periné, Piso 21 y Draco Rosa.



Maná, uno de los conjuntos musicales latinos más exitosos de todos los tiempos, logró 256 discos de platino y 133 de oro, así como más de 48 hits número 1 a nivel mundial.



Tiene seis Grammy Latinos y cuatro anglófonos.



"Es una banda icónica con profunda conciencia social y ambiental que ha creado composiciones cautivadoras y vibrantes durante más de tres décadas", dijo Gabriel Abaroa Jr., presidente de la Academia, al anunciar el galardón en septiembre.



"Fusionando principalmente sonidos del funk, reggae, ska, bolero y un espectro de ritmos latinos mezclados con el rock más puro, Maná ha creado verdaderos himnos musicales".



La Academia dijo que esta es la primera vez que una banda recibe el reconocimiento "Persona del Año", que ya obtuvieron Alejandro Sanz, Marc Anthony, Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido Domingo, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, Ricky Martin, Carlos Santana, Joan Manuel Serrat, Shakira y Caetano Veloso, entre otros.



"Es un halago ser reconocidos por la entidad más prestigiosa de la música latina", dijo Olvera en nombre del grupo al enterarse del premio. "Esperamos seguir utilizando nuestra voz y este reconocimiento para continuar creando conciencia sobre los problemas ambientales y de derechos humanos en todo el mundo".