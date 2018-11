Michelle Obama inicia gira para presentar su libro con Oprah Winfrey

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- Michelle Obama inició el martes una gira por 12 ciudades para presentar su nuevo libro con una entrevista con Oprah Winfrey en el estadio de los Bulls de Chicago.

La ex primera dama habló de todo, desde lecciones de piano y lavar calcetines hasta cuando lloró en un avión el día que su familia salió de la Casa Blanca para dar el relevo al presidente Donald Trump.



Los 14, 000 espectadores que abarrotaron la cancha vitorearon a Obama cuando salió al escenario para un evento que fue en parte talk show, mitin político y concierto de rock, con camisetas con la cara de Michelle Obama y el título de sus memorias, "Becoming", a la venta por 35 dólares.

Fotografías familiares de Barack Obama y sus hijas aparecieron en una pantalla situada detrás de ella durante su intervención.



Durante los más de 90 minutos de conversación bajo las banderas de campeón de la NBA de los Bulls en su ciudad, Michelle no criticó directamente a Trump. Sus lágrimas en el avión en el que se marchó de Washington en el día de la toma de posesión de 2017 no tuvieron nada que ver con él, explicó.



"Cuando me subí al avión, lloré durante 30 minutos", recordó. "Creo que fue solo la liberación de ocho años tratando de hacerlo todo perfectamente”.



Obama se giró hacia su esposo, que se acababa de convertir en expresidente. "Le dije a Barack, 'Esto fue muy duro, lo que acabamos de hacer. Fue muy duro’”, apuntó recordando un episodio que, según dijo, no aparece en su libro.



Las críticas directas a Trump, sin embargo, si aparecen en las memorias. En "Becoming", Obama escribió que los “sonoras e imprudentes insinuaciones” de Trump sobre el certificado de nacimiento de su esposo incitaron a la gente y pusieron "la seguridad de mi familia riesgo". Y por eso, añadió, "nunca lo perdonaré”.



Trump respondió a sus palabras la semana pasada diciendo que Michelle Obama "cobró mucho dinero" para escribir ese libro y que siempre se espera algo de polémica. El actual mandatario dijo que nunca perdonará a su predecesor por hacer que el país fuese "muy inseguro".



"Becoming" describe su infancia en el South Side de Chicago y su paso de un centro universitario a Princeton. Como en el libro, Obama contó el martes que creció en una familia con dificultades económicas pero que sus padres siempre la animaron a tener éxito.



Cuando era niña, dijo que su padre se quejaba a su madre porque no le estaba enseñando a sus hijos a lavar calcetines, porque él había tenido muy pocos cuando era joven y tenía lavarlos él mismo y secarlos en un radiador.



“Mi madre dijo 'No les voy a enseñar a lavarse los calcetines. Les voy a enseñar a ir a la universidad para que puedan comprar una lavadora'”, señaló Obama.



La ex primera dama recordó además que aprendió a tocar el piano en uno desvencijado y su sorpresa al ver su primer instrumento en buenas condiciones.



"¿Quieres decir que hay pianos perfectos por ahí?", dijo que pensó en su día. "Yo ni siquiera lo sabía".



Las memorias, que salieron a la venta oficialmente el martes, son un éxito de ventas. Durante el fin de semana encabezaron la lista de libros más vendidos en Amazon.com.