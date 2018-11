“Vamos con todo, pasaremos un momento muy chévere”

Alejandra Canales

Tegucigalpa, Honduras.- René Velazco, aquel adolescente que enamoró a miles de jovencitas en los años 90 en su faceta con el grupo Salserín, llega a Honduras con una propuesta musical que hará latir el corazón de las fans que vivieron lo mejor de su época dorada en esa agrupación.

Hoy, ya convertido en un adulto muy extrovertido pero siempre conservando esa tierna mirada que enloquece a sus seguidoras, conversó en exclusiva con EL HERALDO para compartir con los lectores su evolución artística y esa dosis de picardía que lo caracteriza.

¿Qué lo trae por Honduras?

Bueno, llegaremos a Honduras precisamente para dar un tributo a Salserín y esto se llama “El swing ataca”, un proyecto que tengo junto a Toñito León, conocido como “El bebé salsero”, juntos la vamos a pasar muy bien en el Picardía Fest con otros artistas como Los Bohemios y Huey Dunbar de DLG.

¿Qué expectativa tiene para esa noche de “pura picardía”?

Reencontrarnos con música que nos ha unido a través del tiempo, compartir con mis fans, quienes me han apoyado todos estos años, con mis colegas y pasarla muy chévere entre todos.

¿Qué temas podrán escuchar las personas que han seguido su trayectoria desde Salserín?

Como el proyecto “El swing ataca” es precisamente un tributo a todos los que fueron nuestros fans de Salserín, entonces escucharán temas como “Entre tú y yo”, “Miraré para arriba”, “Un amor como el nuestro”, “Yo sin ti” y todos aquellos que marcaron esa época. La idea es, después de este show, volver con una presentación como solista e interpretar los temas que yo he cantado todos estos años.

¿Qué es lo primero que piensa cuando le mencionan a Honduras?

Yo tengo un blog de los lugares que visito ya sea por mi música o porque simplemente quiero ir de vacaciones, tengo mucha expectativa de conocer San Pedro Sula, La Ceiba y otros destinos que me llaman la atención.

Es una persona que cuida a los animales abandonados, ¿cómo le despertó este sentimiento de proteger a los animales de la calle?

Tengo un movimiento que se dedica a eso, se llama El arca de René, que recoge donaciones de todo el mundo para alimentar a animalitos que están en situación de calle, organizamos jornadas de esterilizaciones y adopciones y llevo muchos años haciendo esto, pero lo hice oficial hace un año.

Esto me convierte en portavoz de estos animales.

Tengo que sacar de dudas a sus fans, ¿es soltero, casado o comprometido?, ¿cómo está ese corazoncito?

No estoy casado, sí tengo pareja, pero es como todo, hay corazón, cariño y amor para todas ustedes, así que eso no lo cambia nadie porque son amores distintos.

Entonces es como dice la canción: “Un amor como el nuestro... no se puede acabar...”

Claro que sí, eso no lo termina nadie ni lo terminaron sus papás en los 90 ni lo va a terminar mi novia en este momento.

¿Qué tan fácil fue esa metamorfosis musical? Lo vimos brillar en la salsa, ¿cómo se siente ahora con otros géneros?

Yo creo que cada etapa musical y cada género me ha dejado mucha enseñanza, la música para mí es mi válvula de escape y mi catarsis. Claro que comencé haciendo salsa, pero ese no era un género con el que yo me sentía más cómodo por así decirlo, es decir, hay personas que son buenas para la cocina y otras buenas para comer, en mi caso soy bueno para comer (ja, ja, ja), entonces tampoco en la salsa, pero eso no impide que la disfrute y la baile.

¿Qué géneros le llaman la atención o con cuál se siente más cómodo?

Como no soy un buen salsero, busqué un género con el que yo me sentía más cómodo y más identificado para que la gente se conectara mucho más conmigo y hoy en día no he caído en el género urbano, pero no descarto la posibilidad de hacerlo con algún artista urbano que haga música conmigo.

¿Le gusta el reguetón?

La música te ayuda a expandir fronteras, público, target y raíces. La verdad todavía no me veo haciendo un disco de reguetón, pero me encantaría hacer algo con algún reguetonero, por ejemplo, hacer un tema e invitar a un artista ya sea de este género o de otro para fusionar público mío y de él, esto es así.

¿Tiene fichado a algún artista para este proyecto?

No, la verdad no tengo uno en particular, pero una vez lo tenga entre manos lo conversamos.

Hablando de Pura Picardía Fest, ¿se considera pícaro?

Ja, ja, ja, bueno, yo pienso que eso no lo debo decir yo, eso lo debe decir la gente de mí, así que las espero este sábado 10 en el Clarion para que lo descubran.

¿Cuál es la picardía más grande que ha hecho hasta el momento?

Eh... creo que algunas fotos que he subido al Instagram... creo que eso puede considerarse.

¿Se refiere a las fotos con el truco visual de la toalla que pone a sudar a sus fans?

Ja, ja, ja, claro que sí, a esas me refiero.

Envíeles un mensaje con esa buena vibra a sus fans de Honduras, esas chicas que lo esperan con ansias...

Primero quiero agradecerles el cariño y apoyo de tantos años, a pesar de que han pasado 20 años y ellas crecieron con mi música siguen allí apoyándome. Espero encontrarme con toda esa gente tan maravillosa y poder compartir anécdotas y experiencias con ellos, a mí me gusta el contacto directo con la gente, ya sea en el show o en alguna reunión o en la calle si nos encontramos; y que esta no sea la última vez que me inviten a su país, espero regresar. Un beso a todas, las veo el sábado 10 en el estacionamiento del hotel Clarion a las 6:00 de la tarde. Muchas gracias a EL HERALDO por esta entrevista.