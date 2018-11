Brenda Asnicar revela que fue acosada por un compañero de elenco de Patito Feo

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Brenda Asnicar, la famosa Antonella en la telenovela Patito Feo, confesó que fue acosada por un compañero de elenco durante el rodaje del programa que la catapultó a la fama.



La fuerte revelación ocurrió durante el programa Podemos Hablar. Ahí la artista dijo “un actor me dijo que me quería desvirgar, yo tenía 16 años. Era un compañero de elenco; mayor de edad, 37 años. Estábamos en el set. Ahora digo ‘¡es cualquiera que este tipo me haya dicho esto, yo estaba trabajando!’. Pero no me lo planteaba porque me parecía que era re lindo y me sentía halagada. Hoy, con 27 años, pienso que ese tipo estaba con cualquiera”.



Asnicar no quiso confesar el nombre del actor que la acosó, pero manifestó que lo contó para que otras mujeres puedan encarar la situación de otra forma.



"Que sirva para que las chicas sepan que eso no está bien", dijo.

Actualmente la recordada Antonella está casada con el empresario colombiano Alejandro De Angulo.



Su último papel en la telenovela Cumbia Ninja de FOX le otorgó mayor reconocimiento en Colombia, país en el que pudo ampliar su carrera artística.

