Jennifer López tuvo problemas para votar en las elecciones de Estados Unidos

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-La guapa cantante Jennifer López, al igual que otros famosos latinos, ejerció su derecho al voto este martes 6 de noviembre en las elecciones intermedias de los Estados Unidos, sin embargo, la experiencia para la "Diva del Bronx" no fue del todo placentera.

López, a través de su cuenta de Instagram, contó que al momento de votar no aparecía registrada por lo que tuvo que ser paciente e ingresar la información en varias ocasiones.



"Pensarías que estaría listo para votar, ¿no? Aquí hay una pequeña historia: ¡Tuve que ingresar mi información 4 veces antes de que el sitio estatal confirmara que estaba registrado! Así es como me apasiona usar mi voz y mi derecho a votar. Tienes que tener la paciencia y el interés de llegar a las urnas mañana", comienza diciendo la pareja sentimental de Alex Rodríguez.

"Piensan que los jóvenes no votan, los latinos no votan, las mujeres no votan, ¡¡¡Demuéstralos equivocados !!! Esta elección nos afecta a TODOS. VOTAR. ¡Es tan importante que TODAS nuestras voces sean escuchadas, no solo unas pocas ... vivimos en un hermoso país donde todos tenemos algo que decir! ¡Les insto a todos ustedes, POR FAVOR, salgan y voten, hay tantas cuestiones en juego en estas elecciones! ¡Y de alguna manera nos afectan a todos en nuestra vida diaria! Si estás frustrado por lo que has estado viendo y oyendo, ¡puedes cambiarlo! ¡¡¡Tu tienes el poder!!!", puntualizó JLo en su mensaje.

De esta forma Jennifer expresó la importancia de ejercer el derecho al voto e hizo el llamado a la comunidad latina a alzar su voz.

Resultados finales

Los estadounidenses eligieron el martes un Congreso dividido dos años después de la victoria sorpresiva de Donald Trump: los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes mientras que los republicanos reforzaron su control del Senado, en una jornada de candentes batallas locales.



Los demócratas tomaron control de la Cámara de Representantes, aprovechando la indignación contra Donald Trump y la promesa de proteger la cobertura de salud, pero sin hacer realidad la anunciada "ola azul".



La votación estuvo marcada por una nueva ola de candidatos mujeres, jóvenes y miembros de minorías. La estrella demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño y nacida en el Bronx, hizo historia al convertirse en la mujer más joven en llegar al Congreso a los 29 años.



En el Senado, los republicanos conservaron su mayoría de al menos 51 bancas, que podría ampliarse a 53, según los medios estadounidenses.



Favorecidos por un mapa electoral ventajoso, arrancaron varios escaños a los demócratas, que estaban obligados a defender diez escaños en estados pro Trump. Resistieron en Virginia Occidental y en Nueva Jersey, pero perdieron en el estado clave de Indiana, Misuri y Dakota del Norte, tierras conservadoras.