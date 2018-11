El terrible momento que vivió Daniela Villafranca en Miss Hispanoamericana 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La expalillona Daniela Villafranca, que representó a Honduras en Miss Hispanoamericana 2018, pasó un terrible momento durante el certamen que casi la deja fuera.



La joven relató en su cuenta de Instagram que dio lo mejor de sí para representar al país a pesar de casi morir intoxicada tras que fumigaran el establecimiento donde se realizó el concurso.



Reveló que no fue la única que sufrió daños, pero que sí fue la más afectada de todas y que si la ambulancia no hubiera llegado a tiempo no estaría contando la historia.



Esto fue lo que pasó:

"Me siento tan contenta porque salí con mucha fuerza por cumplir ese reto a pesar de lo que pasó, sabía que tenía una gran responsabilidad y quería poner en alto a mi país.



Tuve un shock anafiláctico a causa de una alergia causada por una fumigación en el local donde se realizó el evento de Reina Hispanoamericana, varias chicas tenían alergia pero yo fui la más afectada. Si la ambulancia no hubiera llegado a tiempo lastimosamente no estaría aquí.



Estoy sumamente agradecida con mis padres, familia, amigos y patrocinadores que sin ellos mi participación no hubiera sido posible es por ello que tomé mis fuerzas para salir en cada presentación y poner en alto mi país.



Tuve mis complicaciones cada vez que salía porque en realidad no me sentía bien ya estaba decidida en cancelar mi participación porque considero que primero es mi salud, pero gracias a Dios ya estoy un poco mejor y puedo decir que estoy orgullosa de mí".



Días antes del concurso la catracha fue criticada por la forma en que posó con la bandera hondureña, caso que aclaró en sus redes sociales y aseguró que fue un momento repentino y que no le dio oportunidad de posar bien.