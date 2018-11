Camila Cabello y su "Havana", gran favorita en los MTV Europe Awards 2018

MADRID, ESPAÑA.- Con seis nominaciones, la cantante cubano-estadounidense Camila Cabello, intérprete del hit "Havana", llega en posición de fuerza este domingo a la ceremonia de los MTV Europe Music Awards (EMA), que tendrá lugar en Bilbao, en el norte de España.



La cantante, nacida en Cuba hace 21 años, está nominada en las categorías clave, como mejor canción, mejor videoclip y mejor artista.



A la espera de conocerse los galardones de la edición europea de MTV, canal musical estadounidense, puede decirse ya que el 2018 ha sido un año excepcional para Camila Cabello.



Y es que su tema "Havana", con el rapero Young Thug, alcanzó el número 1 de ventas a fines de enero en Estados Unidos, mientras que la versión audio lleva más de 1.300 millones de visualizaciones en Youtube.



A fines de agosto logró dos de los galardones más prestigiosos en los MTV Video Music Awards (VMA), los premios de los videos musicales más populares en Estados Unidos, al coronarse como artista del año y videoclip del año.



En 2017, la que fuera integrante del grupo Fifth Harmony había recibido el premio a la mejor artista pop en los MTV Europe Music Awards.



La edición pasada tuvo lugar en Londres, y en ella, la cantante estadounidense Taylor Swift, nominada en seis categorías, no se llevó al final ningún premio.

Aparte de Cabello, la cantante norteamericana Ariana Grande, el rapero texano Post Malone, el rapero canadiense Drake y la británica Dua Lipa están nominados al título de mejor artista.



El premio a la mejor canción se lo disputarán Cabello con "Havana", Ariana Grande con "No tears left to cry", Post Malone con "Rockstar", Drake con "God's Plan" y Bebe Rexha con "Meant to be".



Después de Camila Cabello, Ariana Grande y Post Malone son los más nominados, con cinco categorías cada uno. Detrás están Drake y Dua Lipa, en cuatro categorías.



Por su lado, el cantante canadiense Shawn Mendes, el gran triunfador de los MTV EMA en 2017 con tres premios, está nominado esta vez en tres categorías, entre ellas la de mejor artista pop.



El DJ francés David Guetta, en liza por el título al mejor artista de música electrónica, o Nicki Minaj, que compite en la categoría hip-hop, actuarán en los MTV Europe Awards de Bilbao. La ceremonia comenzará a las 21H00 locales (20H00 GMT) con la actriz norteamericana Hailee Steinfeld como presentadora.



Bebe Rexha, Jason Derulo, Rosalía, Panic! at the Disco o Bastille y Sofia Reyes actuarán también en vivo.



Creados en 1994, los MTV EMA son uno de los grandes eventos organizador por la cadena MTV, junto con los Video Music Awards (VMA), que se entregan cada año en Estados Unidos desde 1984.