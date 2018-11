Chucky, el muñeco diabólico, tendrá su propia serie de televisión

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Chucky, el famoso muñeco diabólico y personaje principal de la saga de terror estrenada en 1988, tendrá su propia serie de televisión.



Su creador, Donald Mancini, confirmó que ya está trabajando en la elaboración de una serie que no exceda los 10 capítulos. En la producción también aparecería ‘Tiffany’, la novia del diabólico personaje.



"'Chucky' me ha llevado a todos los países, he viajado mucho con él, creo la serie —que aún se está trabajando— sería algo bueno para todos los fans", dijo Mancini al Universal de México.



Donald Mancini, de 55 años, también ha sido director de tres películas del asesino atrapado en el muñeco. “La Maldición de Chucky”, “El hijo de Chucky” y “Culto a Chucky”.



Además: Así luce el protagonista de 'Chucky', 28 años después