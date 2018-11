Isaac Figueroa, el hondureño que quiere destacar en las artes, dibujos y animaciones  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Dicen en muchos lugares que "hijo de tigre nace rayado" y el caso del hijo de Julián Figueroa, "Remolino", no es la excepción.



Isaac Figueroa, uno de los hijos del creador de la canción huracán Mitch, poco a poco a demostrado que el arte lo lleva en la sangre, pero no, él no canta, él dibuja y lo hace muy bien.



Isaac relató a EL HERALDO cómo fue que inició en el mundo del arte y qué quiere hacer de su vida en los próximos años.



Con apenas siete años, Isaac comenzó a ver como un reto una condición física con la que nació. "Nací con una mano (derecha) significativamente mas pequeña que la otra", explicó Isaac.



Estando en la escuela, fue víctima de bullying por su problema en el brazo, pero todo cambió un día que la maestra les pidió un dibujo.



"Estaba en segundo grado, nos dejaron una tarea en la que debíamos hacer un dibujo de un estanque con unos peces en un pueblo, etc... y cuando presentamos los dibujos el mio estaba superior al resto de los de mi clase, a mis compañeros les gusto tanto que me pagaban porque yo les hiciera sus dibujos", recordó.



Después de eso, la maestra lo enviaba a concursos dentro y fuera de la escuela donde competía por el primer lugar.



Pero, a pesar que desde su infancia demostró tener el talento para hacerlo, Isaac se alejó del arte. "Mientras iba creciendo me dije que eso no era para mí, pero luego cuando veía el arte de ciertas personas mientras elaboraban series, videojuegos, etc... me dí cuenta que ese es el mundo al que quiero pertenecer y desde entonces me enfoco en mejorar mi trabajo para algún día hacer algo grande".



Isaac, actualmente, no solo dibuja también se ha enfocado en la animación digital, "me especializo en la ilustración gráfica digital, principalmente. Mis dibujos son espontáneos, algunos vienen de la nada, de la imaginación y otros son representaciones de personas destacables en mi vida".



Tal es el caso del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, a quien le hizo una peculiar ilustración.



"Me inspiré en una foto que vi en la que comparaban a Obama el día que entró a la presidencia con el día en el que salió.

Aquí su dibujo sobre Obama.







Para ese día estaba indagando en lo que es el "grime art" (estilo de pintura o animación en el se pinta con grumos coloridos, una foto original, a fin de crear un efecto abstracto y emocional de la representación) y decidí practicarlo dándole un aspecto distinto al expresidente".



Para el joven, el arte es una forma de plasmar lo que siente de cualquier forma, "algunos cantan, otros esculpen, otros dibujan, es una forma de expresión, lo que hace especial al artes que todos tienen su forma de expresarlo".



Isaac es originario de La Ceiba y según comentó su padre fue concebido en 1998, año en el que el huracán Mitch pasó por Honduras.



El apoyo de su padre siempre ha sido importante para Isaac, quien a pesar de la distancia mantienen una buena relación con el cantante.



"La verdad mi papá siempre me apoyó en todo y todos mis proyectos, me siento afortunado por tenerlo de mi lado. Mi familia está llena de talentos, me siento muy influenciado por él", aseguró.