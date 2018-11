Bajista de Los Bohemios, Christopher Sambulá, lucha por regresar a los escenarios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una fatídica tarde de febrero de 2018, fue el día que Christhoper Sambulá dejó de tocar el bajo en una de las bandas de más renombre en Honduras: "Los Bohemios".



Tras alcanzar posicionarse como uno de los músicos más relevantes en el país, el accidente automovilístico truncó la creciente carrera del músico hondureño.



El infortunio que vivió provocó que todo su cuerpo quedara inmóvil, pues según el diagnóstico médico, sufrió daños en la médula espinal producto de un trauma raquimedular, que lo ha dejado en cama hasta el día de hoy.

Por primera vez, desde el aquel día, Sambulá rompe el silencio y confiesa a EL HERALDO la situación que ha pasado en estos meses.



"Un buen amigo que trabaja en el Hospital Escuela Universitario (HEU) me contó que los doctores dijeron que no me querían operar debido al estado grave en que me encontraba, pues iba ser más el gasto que realizaría mi familia", reveló.

























Sin embargo, la cirugía se realizó a pesar de que los doctores no le daban más que 72 horas de vida según relató: "Yo recuerdo que le pregunté a un doctor, ¿qué tanto pueda que me recupere? y él me contestó: "nada", pero como yo creo bastante en Dios, no me importó su respuesta.



Han pasado los meses y de aquel diagnóstico tan desesperanzador, Christhoper Sambulá ha comenzado a mover poco a poco algunas partes de su cuerpo.

"Ha tenido bastante evolución, ahora mueve los brazos, tiene bícep a pesar que los doctores dijeron que solo iba mover la cabeza" contó Xenia Sauceda, enfermera que atiende al músico.

























Christhoper viene de un linaje muy grande en el mundo de la música " Mi abuelo, José Sambulá, fue músico de la Orquesta Nacional de Hondurass, incluso acompañó a José José cuando vino hacer una presentación a Honduras, Emilio Álvarez que fue uno de los fundadores de Diablos Negros también es mi tio", reveló.



¿Tus primeros pasos en la música?

Me enamoré demasiado de la música, empecé a rodearme de gente como Leo, el hijo de Rafael Rubio, maestro y director por muchos años del Instituto Jesús Aguilar Paz, Gustavo otro buen amigo que un día me enseñó a tocar el requinto y así fui conociendo más personas en el mundo artístico.



¿Tú primera banda?

El primer proyecto que iniciamos se llamaba: "Luz de Luna", donde uno de los vocalistas era Luis Bustillo, Ariel Guevara y Cristian Álvarez, después tuvimos otro proyecto que se llamó "Belinda", y "Cinema" que fue un buen proyecto donde estuvo Gabriela Cox.



¿Qué representa Los Bohemios?

Representa mi vida, lo que yo quiero ser, lo que yo soy, tengo el sueño de regresar con ellos, incluso me han llevado algunas presentaciones donde han tocado después del accidente. Además me llaman constantemente y me vienen a visitar para darme esperanza y poder tocar nuevamente con ellos.





















¿Cómo has pasado todo este tiempo de recuperación?

Muy difícil porque me cuesta dormir por la postura que debo tener, comencé a dibujar tratando de hacer algún bosquejo, no es como si tuviera el bajo en mis manos, quisiera tocarlo, pero no puedo mover mis dedos todavía.



Con el apoyo de su abuela, Dolores Mejía y su hermano Yurgen, Christhoper Sambulá se muestra muy optimista y no pierde las esperanzas de volver a deleitar a su público en cada concierto.