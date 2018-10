Inicia la jornada del FesticClown en Gracias

Tegucigalpa, Honduras

A partir de hoy 25 de octubre, Gracias, Lempira, será el escenario del Festival Internacional de Clown Escénico, FestiClown 2018, un espectáculo que reúne a artistas del teatro clown provenientes de cinco países.



Junto a cuatro grupos infantiles de mimo clown de las Bibliotecas Blue Lupin de Plan International Honduras, ofrecerán diferentes actividades que también llegarán al municipio de Lepaera y Las Flores.



Los protagonistas de esta edición son TeguzClown, de Honduras; Bella Cia., de Brasil; Patachicle, de España; Irreal Teatro, de El Salvador, y Tacuazín Monteseco, de Guatemala. Como representación infantil participarán Estrellas Fugaces, de Corante, San Manuel de Colohete; Risas del Silencio, de Mercedes, Las Flores; Los Increíbles, de Teposuna, Las Flores, y Superando Límites, de Lepaera.



Los organizadores de este festival son el reconocido grupo TeguzClown, de Tegucigalpa; Plan International Honduras, el Festival Internacional de Poesía Los Confines, la Junta de Dirección Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), junto a las municipalidades de Gracias, Lepaera y Las Flores.



Además, se cuenta con el patrocinio de los empresarios de la ciudad de Gracias y de otros lugares del país, cuyas empresas le apuestan a la cultura: hotel Guancascos, hotel Caxa Real, Restaurante y Hostal Jardín Café, hotel Posada de don Juan, hotel Villa Verde, hotel Villa de Ada, hotel Casas de Don Pancho, hotel San Sebastián, Cristhian Espinal Diseño Gráfico, hotel Las Cascadas Monte Hored, Asociación Cultural Raíces, Éter Publicidad y Yoga’s Garden.



El clown es una de las expresiones artísticas que se caracteriza por su humor y por retratar con sinceridad desde la actuación muchos aspectos de la vida. No se pierda la jornada de diversión que finalizará el sábado 27 de octubre.





La tercera edición del FestiClown finalizará el sábado 27 de octubre.





Programación:



Jueves 25



“Cirkustón”, de TeguzClown (Tegucigalpa)

“Un derecho derecho”, de Estrellas Fugaces (Corante, San Manuel de Colohete)

Lugar: Anfiteatro Jardín Botánico

Hora: 10:00 AM



“Compórtense como la gente. Ejecutivo de limpieza, parte 3”, de Tacuazín Monteseco (Guatemala)

Lugar: Biblioteca Pública Blue Lupin de Gracias

Hora: 2:00 PM



“Las de al lado”, de Irreal Teatro (El Salvador)

Lugar: Biblioteca Pública de Gracias

Hora: 7:00 PM



Viernes 26



“Las de al lado”, de Irreal Teatro (El Salvador)

“Cuidando la naturaleza”, de Risas del Silencio (Mercedes, Las Flores)

Lugar: Biblioteca Escolar Blue Lupin de Mercedes

Hora: 10:00 AM



“Desde el país de Daltonia”, de Patachicle (España)

“El libro perdido”, de Los Increíbles (Teposuna, Las Flores)

Lugar: Bulevar entrada a Las Flores

Hora: 10:00 AM

“El día de ellas”, de Bella Cía. (Brasil)

“Tú decides”, de Superando Límites (Lepaera)

Lugar: Biblioteca Pública Lepaera

Hora: 3:00 PM



“Desde el país de Daltonia”, de Patachicle (España)

Lugar: Terraza del hotel Guancascos

Hora: 7:00 PM



Sábado 27



“El día de ellas”, de Bella Cía. (Brasil)

Lugar: Anfiteatro Jardín Botánico

Hora: 10:00 AM



Presentación de la novela “Los días y los muertos”, del escritor Giovanni Rodríguez

Lugar: Biblioteca Pública Blue Lupin Casa de la Juventud

Hora: 6:00 PM



“El puente de los desesperados”, de TeguzClown (Honduras)

“El viaje del sombrerero”, de Jonki Malabares (Guatemala)

“Con mi short y mi toalla”, de Tacuazín Monteseco

Concierto de trova con Marvin Valladares

Lugar: Jardín Café

Hora: 8:00 PM