"Ahora entiendo" la nueva canción de Polache que revoluciona su género

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el fabuloso y dulce sonido de la guitarra, el cantante hondureño Polache inicia su canción "Ahora entiendo" con la que pretende transmitir un mensaje de fe y aliento.



Luego de esa corta transición musical, que de una u otra manera causa que las personas mediten un poco en las adversidades que han tenido que pasar, el cantautor comienza a transmitir las letras llenas de esperanza.



"Si alguna vez te sientes casi a punto de renunciar, sientes que ya no hay más motivos para luchar y dudas de querer seguir viviendo... yo te entiendo", es la entrada de la melodía.



El intérprete de "Mira a Honduras" plasma en el coro de "Ahora entiendo" una letra con sentimientos encontrados: "Si algunas vez de angustia y desconsuelo tu alma se llenó y llegaste a pensar que Dios te abandonó... te comprendo porque ahora entiendo lo que Dios me está pidiendo; él quiere que te hable de su amor".



Polache dio a conocer la noticia de este nuevo hit a través de su página oficial de Facebook, "les comparto esta canción que Dios me permitió escribir para dar palabras de aliento y de fe a todos aquellos que están pasando por una prueba difícil, especialmente a las personas que padecen cáncer de mama".



La publicación no tardó en generar reacciones entre los seguidores del músico, quienes le hicieron saber la gratitud por escribir la conmovedora canción.



"Gracias, muy bonito regalo. Adelante, Dios te bendiga más y más", "¡Me hiciste llorar! Pensé que pasaste por algún momento difícil y "ahora entiendes". Gracias por esas letras", son tan solo algunos de los comentarios.



Vea y escuche aquí el tema "Ahora entiendo" de Polache: