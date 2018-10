¿Por qué Rihanna rechazó la propuesta de cantar en el Super Bowl?

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Rihanna declinó una oferta para actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en apoyo al exmariscal de campo de fútbol americano Colin Kaepernick y su protesta contra la injusticia racial, según reportes de medios internacionales.



US Weekly citó una fuente no identificada diciendo que la NFL y la emisora CBS "realmente querían que Rihanna fuera la cantante del año próximo".



Sin embargo, rechazó la propuesta en apoyo a Kaepernick, el primer jugador en arrodillarse durante el Himno Nacional en un partido para protestar contra la desigualdad racial y la brutalidad policial contra los negros y las minorías en Estados Unidos.



"Se lo ofrecieron a ella, pero dijo que no por la controversia (...) No está de acuerdo con la postura de la NFL", aseguró la fuente a US Weekly.



Determinación

La decisión de Rihanna de rechazar la oferta por un tema político se da luego de su mensaje publicado a principios de este mes en Instagram instando a sus seguidores a votar en las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre.



La estrella de pop es una de las tantas celebridades que han asumido posiciones políticas de cara a la votación.



Anhelado show

El Super Bowl es la transmisión televisiva más vista del año en Estados Unidos, convocando usualmente a más de 100 millones de espectadores. El partido se jugará el 3 de febrero de 2019 en Atlanta, Georgia.



Representantes de la NFL, CBS y Rihanna no estuvieron disponibles para realizar comentarios. Una portavoz de CBS derivó las preguntas a la NFL.



Una fuente no identificada dijo a Entertainment Tonight que la NFL mantuvo discusiones tempranas tanto con Rihanna como con la cantante Pink sobre el show del medio tiempo, pero que ambas siguieron adelante.



Esa fuente dijo que el tema de Kaepernick no había aparecido en esas primeras conversaciones.



La decisión de Kaerpernick de arrodillarse durante el himno en 2016 generó un acalorado debate nacional.



Algunos críticos, entre ellos el presidente Donald Trump, calificó a los jugadores como poco patriotas. La NFL cedió a la presión del mandatario y les ordenó a los jugadores que no se arrodillaran en el campo durante el himno.



Después de las protestas, Kaepernick no encontró trabajo para la temporada de 2017 e hizo un juicio contra la NFL acusando a los dueños de conspirar para ponerse en su contra. Aún está sin equipo.



Varios medios reportaron que la NFL ha elegido a la banda pop Maroon 5 para su espectáculo del entretiempo, pero no se hizo ningún anuncio.