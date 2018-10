Britney Spears, la artista mejor pagada en Las Vegas

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.-El nuevo contrato musical de Britney Spears la convertirá en la cantante mejor pagada de Las Vegas.



Según reportó el Daily Mail, Britney recibirá ganancias de 507 mil dólares por noche, convirtiéndose así en la artista mejor pagada en "la ciudad del pecado", destronando a Celine Dion quien ostentaba ese título con ingresos de 476 mil dólares por show.



El nuevo contrato de Spears se dio luego que Caesars Entertainment, antiguo empleador, no renovó el show "Piece of Me", tras cuatro años en los escenarios.



La publicación revela que el equipo de la intérprete mantuvo negociaciones por seis meses y se conoció que el contrato es por dos años, inicialmente.



La estadounidense iniciará su espectáculo en 2019, en el MGM, lugar que tiene capacidad para más de 5 mil asistentes.



Aún no hay declaraciones oficiales por parte de la cantante.