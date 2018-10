Maluma revela de qué manera le gustaría morir

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El cantante colombiano Maluma reveló en una entrevista que ya tiene contemplado cuál es el desenlace que sería idóneo para culminar su paso por esta vida.



El reguetonero, de 24 años de edad, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, confesó al diario español El País cómo debería morir el famoso Maluma, sin que por ello ya anhele dejar este mundo.



Cuando su muerte llegue, el intérprete de "Borró cassette" destacó que quiere que su familia y mascotas estén con él en su último suspiro en una isla completamente desierta, mirando el océano; pero de no poderse concretar así, Maluma no se aferra a la idea.



Asimismo, el cantante que ha sido criticado por sus letras que cosifican a las mujeres como objetos sexuales, como en sus hits "Cuatro Babys", "Felices los 4" o "Mala mía", el músico rechazó ser estigmatizado como un artista machista.



“Soy un joven que ha sido criado por mujeres(…) Cuando mis padres se separaron, mi mamá y mi hermana me criaron y lo primero que me enseñaron fue el valor del respeto a la mujer”, aseguró el famoso.