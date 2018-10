Hannah Montana llega a Netflix y las redes sociales enloquecen

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Recordar es volver a vivir, dice un dicho por ahí. Netflix en esta ocasión trajo a la memoria de muchas personas el recuerdo de su adolescencia al subir toda la serie de Hannah Montana de Disney Channel.



Los fanáticos de Miley Cyrus y su serie infantil podrán disfrutar de la primera temporada.



Además, los fanáticos de Disney Channel podrán disfrutar de Austin & Ally, ¡Buena suerte, Charlie! y Shake it up.



Seguidamente, las redes sociales comenzaron a inundarse de mensajes positivos y de alegría.



"Pusieron Hannah Montana en Netflix y me acabo de dar cuenta que era lo que me estaba haciendo falta para poder ser feliz"; "Quién se va a querer unir a este maratón de Hannah Montana"; "Subieron Hannah Montana en Netflix, ahora si voy a estar ocupadita, si es urgente me tiran 3 llamadas seguidas".