Lady Gaga podría interpretar a la villana 'Úrsula' en el remake de "La Sirenita"

Lady Gaga todavía no ha confirmado su participación en 'La Sirenita'.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tal parece que a Lady Gaga el remake de "Ha nacido una estrella" le ha quedado como anillo al dedo, por lo que en las últimas semanas ha sido muy elogiada gracias a su protagónico en la película.



Ante esto, todo apunta a que la estrella del pop ya tiene un nuevo proyecto a la vista con Disney, quien quiere que interprete a Úrsula, la villana de su nueva película live-action de "La Sirenita".



Según informó The Disinsider, Gaga es la principal candidata de Disney para el papel de Úrsula, la temible mujer pulpo que roba la voz de Ariel en el clásico de animación.



Hasta el momento la cantante no ha confirmado esta participación en "La Sirenita", sus fans ya se han pronunciado y han mencionado que Gaga le daría mucho sentido al personaje por el tono de su voz.



Aún no hay fecha de estreno prevista para la cinta. Pero si el proyecto se completa de manera inmediata, "La Sirenita" se unirá al resto de adaptaciones de acción en vivo que prepara Disney, entre las que se incluyen "Aladdin", "El Rey León", "Mulán" y "Dumbo".