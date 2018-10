American Music Awards 2018: Esta es la lista de los artistas nominados

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¡Llegó el día! Los premios American Music Awards 2018 serán entregados la noche de este martes en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.



Los AMAs son un importante premio de la industria musical anglosajona que reconoce la trayectoria y talento de todos los artistas.



Cabe destacar que Cardi B y Drake, con ocho candidaturas cada uno, encabezan la lista de los postulantes. A ellos, le siguen Ed Sheeran y Post Malone con seis nominaciones.



Estos son los nominados a los American Music Awards 2018:



Artista del año:

Drake

Imagine Dragons Post Malone

Ed Sheeran

Taylor Swift



Nuevo artista del año:

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTentacion



Colaboración del año:

Camila Cabello "Havana (feat. Young Thug)"

Post Malone, "Rock Star (feat. 21 Savage)"

Bruno Mars and Cardi B, "Finesse"

Bebe Rexha and Florida Georgia Line, "Meant to Be"

Zedd, Maren Morris and Grey, "The Middle"



Vídeo musical favorito:

Camila Cabello "Havana (feat. Young Thug)"

Cardi B, "Bodak Yellow (Money Moves)"

Drake, "God's Plan"



Tour del año:

Beyoncé and Jay-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

U2



Soundtrack favorito:

Black Panther

The Greatest Showman

The Fate of the Furious



Artista masculino – Pop/Rock:

Drake

Post Malone

Ed Sheeran



Artista femenina – Pop/Rock:

Camila Cabello

Cardi B

Taylor Swift



Dúo o grupo – Pop/Rock:

Imagine Dragons

Maroon 5

Migos



Álbum favorito - Pop/Rock:

​Drake, Scorpion

Ed Sheeran, Divide

Taylor Swift, Reputation



Canción favorita - Pop/Rock:

Camila Cabello "Havana (feat. Young Thug)"

Drake, "God's Plan"

Ed Sheeran, "Perfect"



Artista masculino favorito - Country:

Kane Brown

Luke Bryan

Thomas Rhett



Artista femenina favorita - Country:

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Carrie Underwood



Dúo o grupo favorito – Country:

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Lanco



Álbum favorito - Country:

Kane Brown, Kane Brown

Luke Combs, This One's for You

Thomas Rhett, Life Changes



Canción favorita - Country:

​Kane Brown, "Heaven"

Dan + Shay, "Tequila"

Bebe Rexha and Florida Georgia Line, "Meant to Be"



Artista favorito - Rap/Hip-Hop:

Cardi B

Drake

Post Malone



Álbum favorito - Rap/Hip-Hop:

Drake, Scorpio

Lil Uzi Ver, Luv Is Rage 2

Post Malone, Beerbongs + Bentleys



Canción favorita - Rap/Hip-Hop:

Cardi B, "Bodak Yellow (Money Moves)"

Drake, "God's Plan"

Post Malone, "Rock Star (feat. 21 Savage)"



Artista masculino - Soul/R&B:

Khalid

Bruno Mars

The Weeknd



Artista femenina - Soul/R&B:

Ella Mai

Rihanna

SZA