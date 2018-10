Donald Trump dice que le gusta menos la música de Taylor Swift

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump dijo que le gusta “un 25% menos” la música de la superestrella pop Taylor Swift después de que la cantante apoyara públicamente a dos candidatos demócratas en Tennessee.



A Trump le preguntaron sobre la decisión de Swift de adentrarse en la política cuando el presidente regresaba a Washington después de un viaje a Florida.



Swift anunció el domingo que votará por el demócrata Phil Bredesen para el Senado, tras años de rechazar entrar en temas políticos.



Trump dijo que la candidata republicana Marsha Blackburn, la rival de Bredesen, está haciendo “un trabajo muy bueno” y es “una mujer tremenda”.



Agregó que Swift "no sabe nada de ella” mientras que afirmó: “Ahora me gusta la música de Taylor un 25% menos”.



Swift ha enfrentado críticas por no hablar sobre temas políticos a pesar de contar con una proyección mundial.



La cantante también dijo que votará por el demócrata Jim Cooper para la Cámara de Representantes.