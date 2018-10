Kim Kardashian West demanda exguardia por robo en París

DELAWARE, ESTADOS UNIDOS.-La estrella de TV reality, Kim Kardashian West demandó a un exguardia de seguridad por un incidente en París en el cual la ataron y le robaron joyas por valor de millones de dólares.



El diario News Journal informó el viernes que West y una compañía de seguros presentaron la demanda en la corte superior del condado de New Castle. Alegan negligencia y mala conducta y exigen 6,1 millones de dólares.



Pascal Duvier y su empresa Protect Security Inc. son los acusados, según documentos judiciales.



La demanda dice que hombres armado irrumpieron en el cuarto de hotel de West en París en 2016. La compañía de seguros AIG Property Casualty Co. pagó 6,1 millones de dólares para cubrir las pérdidas.



La demanda dice que Duvier no resolvió varias fallas de seguridad en el hotel tales como una cerradura ausente o rota en el portón de entrada al patio.

