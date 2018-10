“Suge” Knight es sentenciado a 28 años en prisión

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Un juez sentenció el jueves al exmagnate del rap Marion "Suge" Knight a 28 años en prisión por atropellar y matar a un hombre cuyos seres queridos lo describieron en la corte como un devoto padre de familia y un mediador de paz en su comunidad.



Casi dos docenas de parientes de Terry Carter, de 55 años, llenaron la sala del juzgado, incluyendo una tía de 96 años, donde lloraron y se consolaron.



"Él era mucho más que la persona que el acusado mató con su camión", dijo la hija de Carter, Jessica Carter, una de ocho familiares que hablaron en la corte.



Hace dos semanas Knight no refutó cargos de homicidio imprudente en la víspera del inicio de su juicio por cargos de asesinato e intento de asesinato que podían haber resultado en una sentencia de cadena perpetua si era declarado culpable. Llevaba una gran cruz y un traje carcelario naranja durante la audiencia del jueves, que cerró una saga de casi cuatro años por la confrontación fatal del 2015.



No miró a la familia mientras ésta expresaba su dolor y su ira.



La hija de la víctima Crystal Carter llamó a Knight un "matón de los bajos fondos", un “criminal profesional" y "una vergüenza repugnante y egoísta para la especie humana".



"Le pido que sentencie a esta impenitente, despiadada, fría y cruel amenaza para la sociedad al máximo de 28 años", dijo.



Otra hija, Nekaya Carter, expresó que espera que el fin de la saga en la corte pueda proporcionarle algo de paz.



"Quería justicia para mi papa y ahora finalmente la tenemos, en cierto modo", declaró. Entonces se dirigió directamente a Knight pese a las instrucciones del juez de no hacerlo y le dijo: "Mi papá finalmente puede descansar en paz mientras tú vives el resto de tu vida en prisión".



En enero del 2015, Knight había peleado con un viejo rival, Cle "Bone" Sloan, a través de la ventana de su camioneta con remolque afuera de un puesto de hamburguesas cerca del lugar donde se estaba filmando material promocional para la cinta biográfica sobre N.W.A. "Straight Outta Compton".



Sloan había trabajado como asesor en el filme, que mostraba a Knight en sus inicios como cofundador de Death Row Records.



Knight chocó marcha atrás con Sloan y lo hirió antes de atropellar a Carter, quien murió más tarde por las lesiones del arrollamiento.



Numerosos abogados defensores de Knight habían argumentado que éste actuó en defensa propia.



Ha habido versiones discutibles sobre por qué Carter se encontraba en la escena, pero su familia dijo que a menudo actuaba como mediador y pacificador en la comunidad.



El incidente fue grabado por cámaras de seguridad, y miembros de la familia describieron la angustia de tener que verlo repetidas veces, y criticaron a los medios por mostrarlo tanto.



La sentencia de prisión representa un punto bajo en el largo declive de Knight, una de las figuras más importantes en la historia del hip hop. Mientras estaba en la cumbre a mediados de los 90, lanzó grabaciones ampliamente populares que ahora se consideran clásicos de Dr. Dre, Snoop Dogg y Tupac Shakur.



Shakur estaba en el auto de Knight cuando murió de tiros disparados desde otro vehículo en 1996 en Las Vegas.



Respondió preguntas procesales pero no hizo más declaraciones el jueves.