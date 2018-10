Asia Argento aceptó relación prohibida con Jimmy Benett y dio detalles de cómo pasó

LOS ÁNGELES ESTADOS UNIDOS.-Asia Argento aceptó que tuvo relaciones íntimas con el actor Jimmy Bennett, cuando este era menor de edad.



Bennett acusó a la activista del movimiento "Me Too" de agredirlo sexualmente cuando el era un menor de edad, acusaciones que la actriz y productora italiana negó en un inicio.



A más de dos meses del sonado escándalo, Asia Argento aceptó haber tenido relaciones sexual con Bennett. Las declaraciones fueron durante una entrevista para el programa "Non él Arena" del canal La7, donde además de aceptar su relación prohibida, dio detalles de cómo sucedió todo.

"Cuando le dije que podíamos hacer una película juntos (...) se encendió y en ese momento nos abrazamos y empezó a besarme y a tocarme de una manera que no era la de un niño con su madre, sino la de un niño con hormonas locas que tenía un impulso sexual hacia mí", dijo Argento.

"No me lo esperaba, literalmente me saltó encima, me desnudó, me puso de costado en la cama, se subió encima de mí, hizo lo que tenía que hacer, sexo completo, sin siquiera usar condón, tuvo un orgasmo, yo estaba fría, inmóvil". "Cuando esta cosa de dos minutos terminó, se detuvo a mi lado y le dije: Jimmy, ¿qué hiciste? Nunca pensé en ti así ¿De dónde sacaste esto? Y él me dijo 'he estado pensando en ti en estos términos, eres mi deseo sexual desde que tenía doce años' y sacó un "selfie"', explicó la actriz. "Para él yo era un trofeo de caza", agregó.

Asia aseguró no saber la edad de Jimmy, que para ese entonces cuando ocurrió el encuentro sexual tenía 17 años.



Agento también dijo que Jimmy le pidió 3.5 millones de dólares para guardar silencio sobre lo sucedido, dinero que pagó gracias a la generosidad de su novio, el fallecido Anthony Bourdain.