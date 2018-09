Luchas indistintas en “La voz humana”

Melissa López

Tegucigalpa, Honduras

Una puesta en escena que expone la vulnerabilidad de forma tan sensible es capaz de transportar al público a la atmósfera en donde una víctima de desamor atraviesa sus más profundos pesares.



La Casa del Teatro Memorias colocó sobre las tablas una adaptación del monodrama original del poeta y dramatugo francés Jean Cocteau, dirigido en esta ocasión por la actriz española Inma López y protagonizado por el hondureño Fernando Perdomo.



Entre esperar con aflicción una llamada telefónica, ahogarse en pastillas para conciliar el sueño y luchar internamente por no perder la cabeza, el protagonista de “La voz humana” encarna una historia que seguramente no parece desconocida para quienes se han visto obligados a renunciar a ese amor que tanto les hace daño.



El drama expuesto

Un comienzo que parece poner fin a una eterna agonía prepara al público para presenciar un relato en donde los tabús pasan desapercibidos, al evidenciarse que la impotencia y la desesperación por encontrar una esperanza para seguir adelante no distinguen entre preferencias sexuales.



Un hombre da vueltas de un lado a otro en un sillón que ha sido su único refugio durante varios días en los que dormir ha sido una tarea casi imposible de cumplir. En su afán por recuperar lo perdido, éste ve su teléfono como la ventana que en cualquier momento le hará saber que su vida aún conserva sentido.



Sin embargo, las llamadas esporádicas que recibe mientras se ahoga en fármacos, alcohol y cigarrillos no traen buenas noticias. Al contrario, le confirman a paso lento que aquel amor al que se ha entregado por más de cinco años se ha ido para no regresar.



Siempre hay un mensaje

El drama abre paso a la comedia cuando en medio de la amargura surgen episodios que transforman las lágrimas en risas. Como en cualquier historia, el túnel que parece no tener salida comienza a iluminarse cuando se observa hacia los alrededores y se descubre que no todo es tan malo como parece.



“La voz humana” presenta un relato que permite a los presentes sentir en carne propia el dolor que experimentan aquellos que, además de luchar contra un mundo que no acepta su propia naturaleza, enfrentan las innumerables adversidades que cualquier hombre o mujer con gustos “normales” debe superar para encontrar una razón que los motive a despertar al día siguiente.



Más funciones

La Casa del Teatro Memorias ofrecerá más funciones de “La voz humana” hoy jueves 27 y mañana viernes 28 de septiembre a las 7:00 PM, y el sábado 28 a las 4:00 y 7:00 PM. La entrada general tiene un costo de L 120.